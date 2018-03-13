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Курс доллара продолжает расти на ожидании данных об инфляции в США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растет во вторник днем, инвесторы ожидают статистику февральской инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,2336 доллара за евро с 1,2340 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 107,25 иены за доллар со 106,42 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17% - до 90,05 пункта.

Позднее во вторник министерство труда США сообщит данные об инфляции в стране в феврале. Аналитики прогнозируют ускорение темпов роста цен за отчетный период до 2,2% по сравнению с показателем января в 2,1%. Это может стать дополнительным фактором в стремлении ФРС ужесточить монетарную политику, что будет на руку обладателям финансовых активов в долларах.

При этом иена продолжает свое ослабление. Давление на нее оказывают новости из Японии. В понедельник вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо выразил "искреннее сожаление" в связи с выявленным фактом исправления документов о продаже государством земельного участка компании "Моритомо Гакуэн" по сильно заниженной цене для строительства начальной школы. Было выявлено, что 14 директивных документов были исправлены в таком виде, чтобы они согласовались с заявлениями бывшего главы налогового бюро Нобухисы Сагавы.

А с учетом того, что, как оказалось, из этих документов также были убраны упоминания имени супруги японского премьер-министра страны Синдзо Абэ, Акиэ, теперь инвесторы начали сомневаться в его способности быть избранным на третий срок на свою должность, сообщает агентство Рейтер.

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