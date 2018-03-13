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Доллар отреагировал снижением на отставку госсекретаря США Тиллерсона


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доллар отреагировал снижением на мировых валютных рынках на сообщение об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, свидетельствуют данные торгов.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил об отставке Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.

В частности, евро на форексе подскочил до 1,2385 доллара, хотя до сообщений о смене госсекретаря США курс колебался около уровня 1,2330 доллара.

На российском валютном рынке это транслировалось в сползание доллара к внутридневному минимуму около 56,7 рубля (минус 18 копеек) по состоянию на 16.20 мск. Евро подрос до 70,37 рубля (плюс 23 копейки). При этом бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), на которую ориентируются многие валютные инвесторы, почти не изменилась, сохраняясь около отметки 62,85 рубля.

На фондовом рынке РФ рост рубля к доллару обусловил уход в минус рублевого индекса Мосбиржи (-0,1%, до 2315), долларовый индикатор остается в плюсе (+0,1% и 1285 пунктов).

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