МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля к доллару вслед за сообщением об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

Индекс Мосбиржи к 16.50 мск снижался на 0,08% - до 2316,06 пункта, индекс РТС рос на 0,33%, до 1287,47 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 20 копеек - до 56,68 рубля, курс евро - на 1 копейку - до 70,12 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 1,05% - до 65,63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил об отставке Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.

На фондовом рынке РФ рост рубля к доллару обусловил уход в минус рублевого индекса Мосбиржи, долларовый индикатор остается в плюсе.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции Polymetal (3,65%), бумаги "Башнефти" BANE(префы растут на 2,65%, обыкновенные акции – на 2,39%), акции "М.Видео" (2,08%), бумаги "Мечела" MTLR(префы поднимаются на 1,92%, обыкновенные акции – 1,76%), акции "Полюса" (1,86%), "Аэрофлота" AFLT(1,61%), обыкновенные акции "Россетей" (1,31%) и акции "Юнипро" (1,27%).

Среди лидеров падения — префы "Селигдара" SELG(-2,97%), акции "Соллерса" SVAV(-2,54%), ММК (-1,26%), "Газпром GAZP нефти" (-1,24%), "Новатэка" NVTK(-1,22%), "Уралкалия" (-1,03%) и акции "Мосэнерго" MSNG(-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что до конца дня рынок останется вблизи значений закрытия предыдущего дня. Из статистики на вторник остается лишь отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов, который выйдет в 23.30 (мск), напоминает он.

Вернувшаяся на повестку дня санкционная тематика ограничивает проявление оптимизма на отечественных площадках, отмечает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс". Однако если в ходе дальнейших торгов нефть привлечет спрос и избавится от гнета продавцов, российские индексы смогут стряхнуть с себя негатив, считает он. Однако при этом ожидать возвращения к прежним максимумам не стоит, поскольку инвесторы продолжают соблюдать осторожность как на глобальном, так и на локальном уровнях, добавляет аналитик.