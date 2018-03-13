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Доллар заметно снижается к евро на статистике инфляции и отставке госсекретаря Тиллерсона


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Доллар серьезно дешевеет по отношению к евро и незначительно дорожает к иене во вторник вечером, в то время как инвесторы отыгрывают статистику инфляции в США, а также сообщение об увольнении госсекретаря страны Рекса Тиллерсона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.13 мск курс евро к доллару рос до 1,2394 доллара за евро с 1,2340 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до 106,53 иены за доллар со 106,42 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падает на 0,24% - до 89,68 пункта.

Трейдеры реагируют на статданные из США, свидетельствующие о замедлении темпов роста потребительских цен в феврале по сравнению с январем. Ранее во вторник министерство труда страны сообщило, что в феврале потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении против роста на 0,5% в январе. В годовом выражении инфляция составила 2,2% против показателя предыдущего месяца в 2,1%. Данные совпали с прогнозами аналитиков.

Участники рынка ожидали данных о росте потребительских цен, поскольку они влияют на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов ужесточения монетарной политики. В феврале после обнародования статистики, указывающей на ускорение инфляции в США, некоторые трейдеры начали ожидать четырех повышений ставки в текущем году. Но вторничная статистика, похоже, охладила их пыл.

"Сегодняшних данных недостаточно, чтобы изменить прогноз до четырех с трех. Направление движения доллара определено нечетко. Инвесторы заняли выжидательную позицию", - приводит газета The Wall Street Journal слова макростратега Standard Chartered Bank Ильи Гофштейна (Ilya Gofshteyn).

На ход валютных торгов также влияют политические новости из США. Ранее во вторник президент страны Дональд Трамп заявил об отставке главы госдепартамента (МИДа) Рекса Тиллерсона и назначении на эту должность Майка Помпео, который до этого возглавлял ЦРУ. Правда, для утверждения Помпео на посту госсекретаря за него еще должно проголосовать большинство сенаторов. Новой же главой ЦРУ Трамп назначил Джину Хаспел, которая стала первой женщиной, занявшей этот пост.

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