Рынок акций РФ вырос вместе с рядом бумаг компаний нефтегазового сектора

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам во вторник во главе с рядом бумаг компаний нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к закрытию второго дня недели подорожал на 0,06%, до 2319,38 пункта, индекс РТС - на 0,20%, до 1285,80 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.12 мск рос на 5 копеек, до 56,93 рубля, курс евро - на 46 копеек, до 70,59 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевел при этом на 0,46%, до 64,65 доллара за баррель, также свидетельствуют данные торгов.

"Российские индексы переживают второй безыдейный день. Мелкоформатные данные, выходящие в ходе торгов, не привлекли внимания игроков. Пожалуй, лишь отставка Тиллерсона может локально прибавить оптимизма отечественным биржевикам", - комментирует Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил об отставке Рекса Тиллерсона, а также о том, что новым государственным секретарем США вместо него будет Майк Помпео, который до этого времени возглавлял ЦРУ.

Эта новость вызвала ослабление доллара на глобальном валютном рынке и в том числе к нацвалюте РФ, благодаря чему рублевый индекс Мосбиржи на вечерних торгах даже некоторое время был в небольшом минусе, однако к закрытию торгов индикатор все же смог вернуться в "зеленую зону".

"ГАЗПРОМ" GAZP ОБОГНАЛ "РОСНЕФТЬ" ROSN ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ

"Газпром" обогнал "Роснефть" по капитализации не столько за счет роста стоимости своих акций, сколько на фоне снижения котировок "Роснефти", которые с конца января потеряли более 10%, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

К закрытию торгов акции "Газпрома" выросли на 0,99%, до 142,75 рубля, его капитализация на Московской бирже превысила 3,379 триллиона рублей. Акции "Роснефти" снизились на 0,86%, до 312 рублей, ее капитализация сместилась на уровень 3,306 триллиона рублей.

"Газпром", в отличие от других компаний, находящихся под влиянием государства, не находится под санкциями, на сделки с ценными бумагами газового гиганта нет ограничений, указывает аналитик.

"Что касается весов в индексах, то я не прогнозирую изменений в этом году. В индексе нефти и газа доли "Газпрома" и "Роснефти" почти одинаковы (около 14,25%). В индексе Мосбиржи "Роснефть" до сих пор имеет крайне низкий вес — 3,6%, в то время как на "Газпром" приходится около 14,5%. Это историческая особенность. К сожалению, быстро ситуацию изменить невозможно: снижение доли "Газпрома" привело бы к сокращению позиций в бумаге у индексных фондов, а это нежелательно. Одним из последствий может стать снижение интереса к рынку со стороны иностранных инвесторов", - комментирует Ващенко.

Рост акций "Газпрома", а также ряда компаний нефтегазового сектора в итоге смогли вытянуть индекс Мосбиржи вверх.

Так лидерами роста во вторник среди "голубых фишек" стали бумаги "Башнефти" BANE(префы выросли на 2,77%, обыкновенные акции – на 2,56%) и бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы выросли на 1,33%, обыкновенные акции – на 0,74%).

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Игнатенко отмечает, что обычно в дни неопределённости на рынке поочередно выходят из тени бумаги второго и третьего эшелонов. Так, например, сегодня "зажигает" Polymetal, который прибавил порядка 3,65%, указывает она. Бумаги выросли после объявления в понедельник итогов 2017 года по МСФО, указывает эксперт. "Однако на рынке товаров сплошное затишье, само золото вот уже шесть недель зажато в диапазоне и пока не давало сигналов ни к росту, ни к падению. Так что данное повышение акций может оказаться кратковременным", - комментирует аналитик.

Среди лидеров роста также - акции "Детского мира" (5,26%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,66%), "Аэрофлота" AFLT(3,05%), "М.Видео" (2,79%), "Полюса" (2,09%) и бумаги "Мечела" MTLR(префы выросли на 1,23%, обыкновенные акции – 1,65%).

Среди лидеров падения - акции "Соллерса" SVAV(-2,54%), префы "Селигдара" SELG(-2,23%), акции "Магнита" MGNT(-2,02%), "Новатэка" NVTK(-1,77%), "Яндекса" YNDX(-1,43%), ММК (-1,16%), "Русгидро" (-1,11%) и ЛСР (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате сегодняшних торгов можно констатировать, что техническая картина на графике индекса Мосбиржи не изменилась, отмечает Богдан Зварич из компании "Фридом Финанс". "Путь к историческим максимумам рынку преграждает локальная поддержка, расположенная на уровне 2325 пунктов. Снизу же поддержку индексу может оказать уровень 2300 пунктов. Отметим, что его пробой станет лишь сигналом к углублению коррекции, но не к полноценному развороту рынка", - комментирует он.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2255-2375 пункта, а индекс РТС, скорее всего, в коридоре 1265-1300 пунктов.

"Индекс Мосбиржи остается заключенным в "боковике" 2280-2335 пунктов, при этом объемы торгов на этой неделе существенно ниже средних уровней. Индекс РТС сохраняется в рамках 1270-1300 пунктов. Подобная стабильность и низкая активность обеспечиваются, по всей видимости, скудным новостным потоком, отсутствием важных статданных (но это пока) и предвыборной тишиной в России", - заключает Анна Бодрова из "Альпари".