ОБЗОР: Экономика Британии за год до Brexit чувствует себя лучше, чем предрекали - Минфин

ЛОНДОН, 13 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Экономика Великобритании за год до официального выхода из состава ЕС чувствует себя лучше, чем многие предсказывали, рост ВВП в 2017 году оказался выше прогнозов. Об этом заявил британский министр финансов Филип Хаммонд, представляя весенний доклад по бюджету в палате общин парламента Великобритании.

Начиная свое выступление, министр отметил, что рост ВВП страны в 2017 году составил 1,7% вместо ожидавшихся 1,5% в осеннем бюджете. Кроме этого, Бюро по бюджетной ответственности (OBR) Великобритании улучшило свой прогноз по росту экономики в 2018 году до 1,5% с ранее ожидавшихся 1,4%. При этом прогноз по росту ВВП на 2019-2020 финансовый год остался неизменным — на уровне 1,3%. В 2021 и 2022 годах OBR ожидает рост британской экономики на уровне 1,4% и 1,5% соответственно.

Хаммонд выразил уверенность в том, что и в будущем правительству удастся получить результат, превосходящий прогнозы OBR. "Мы должны сделать это снова для нашего бизнеса!", - заявил министр.

ИНФЛЯЦИЯ И ДОЛГ

Глава финансового ведомства отметил, что в 2017 году Британия впервые за 17 лет достигла переломного момента, когда госдолг и госзаимствования начали существенно снижаться. Заимствования в 2017-2018 финансовом году составили 45,2 миллиарда фунтов стерлингов против ожидавшихся 49,9 миллиарда фунтов в осеннем докладе по бюджету и на 108 миллиардов фунтов меньше, чем в 2010 году.

В 2018-2019 году британский Минфин рассчитывает занять 37,1 миллиарда фунтов, в 2019-2020 году - 33,9 миллиарда фунтов, к 2022-2023 году государство намерено сократить уровень заимствований до 21,4 миллиарда фунтов в год.

Хаммонд отметил, что ожидает в предстоящие 12 месяцев снижения инфляции, которая в данный момент превышает целевой уровень в 3%. По данным Бюро национальной статистики Великобритании (ONS), инфляция в январе в годовом выражении составила 3%, а дефляция в месячном — 0,5%.

ЖИЛЬЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Минфин, следуя лозунгу "Страна, которая работает для каждого", объявил о повышении с апреля минимальной оплаты труда до 7,83 фунта в час с действующего уровня в 7,5 фунта.

Кроме этого, власти намерены в апреле поднять минимальный годовой доход, с которого граждане платят подоходный налог, до 11,85 тысячи фунтов стерлингов в год с нынешнего порога в 11,5 тысячи фунтов.

Для решения проблемы доступного жилья в Великобритании власти увеличивают объем инвестиций в строительство домов, дополнительно к ранее объявленной программе в объеме 44 миллиардов фунтов стерлингов. Ожидается, что на эти средства в Британии к середине 2020-х годов будет построено более 300 тысяч домов. В том числе Лондон получит дополнительно 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на строительство 26 тысяч домов эконом-класса, включая дома для социальной аренды. Планируется, что к концу 2022 года число доступного жилья в британской столице превысит 116 тысяч.