ВЭБ видит рост пенсионного возраста единственным структурным методом ускорения экономики

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Пенсионная реформа, предполагающая постепенное повышение пенсионного возраста, станет единственной структурной реформой, которая ускорит темпы роста экономики РФ, отмечает ВЭБ в своем базовом сценарии прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы.

ВЭБ опубликовал этот макропрогноз, согласно которому предусматривается повышение пенсионного возраста для россиян. "С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста. Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается", — указывает госкорпорация.

При этом ВЭБ указывает, что его базовый сценарий предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях - при устойчивом росте мировой экономики и в отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций. В этом сценарии, в частности, чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до 20 миллиардов долларов в 2018-2019 годах и полностью будет исчерпан к 2021 году.

В свою очередь, цена на нефть в среднем в 2018 году составит по этому прогнозу 62 доллара за баррель, но в 2019 году снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к нему нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до 53 долларов за баррель. А в 2020-2021 годах цена на нефть будет поступательно расти до 57-59 долларов за баррель.

Также, по мнению ВЭБа, бюджетная политика в РФ будет оставаться консервативной и основываться на действующем бюджетном правиле, ориентированном на минимизацию дефицита при цене на нефть в 40 долларов за баррель. А устойчивое превышение цены на нефть этого базового уровня не приведет к ослаблению бюджетного правила.

В этих условиях, считает госкорпорация, расходы федерального бюджета продолжат сокращаться в реальном выражении в 2018-2019 годах, после чего бюджетные ограничения несколько ослабнут. Денежная политика ЦБ будет постепенно смягчаться при нахождении инфляции на уровнях около 4%, но при этом оставаться относительно жесткой — в реальном выражении уровень ключевой ставки не будет опускаться ниже 2-2,5%.