ЦСР поддержал идею полной либерализации валютного контроля в РФ

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок поддержал идею Минфина о полной либерализации валютного контроля в РФ, однако, по мнению экспертов центра, для этого Минфину и ЦБ необходимо будет установить новые правила мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок.

"Минфину совместно с Банком России необходимо разработать поправки в законодательство, отменяющие требования репатриации (валютной выручки – ред.) и устанавливающие открытый режим использования зарубежных счетов", - говорится в докладе ЦСР, посвященном либерализации валютного регулирования в России. ЦСР: Запрет валютных операций между гражданами РФ за рубежом надо отменить

Минфин в настоящее время разрабатывает законопроект о либерализации валютного контроля, который предполагает полную отмену требований о репатриации валютной выручки в РФ. По мнению министерства, эта норма является атавизмом и не имеет смысла. Однако эту позицию не разделяет ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила в начале текущего года, что систему контроля за потоками капитала в РФ нельзя сразу демонтировать.

Невозвращение валюты по внешнеэкономическим сделкам представляет опасность только в случаях, когда денежный перевод осуществляется при фактическом отсутствии сделки, а такие схемы встречаются крайне редко, отмечают эксперты ЦСР. Главную опасность несут случаи завышения или занижения стоимости контрактов - именно такие случаи и должны выявляться в рамках механизмов противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

"Требование репатриации, которое (по логике законодателя) работает против вывоза капитала, должно быть отменено при условии, что в законодательстве о противодействии отмыванию денежных средств будут установлены правила мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок", - говорится в докладе.

Чтобы обеспечить такой мониторинг, по мнению экспертов ЦСР, необходимо "развивать информационное взаимодействие таможенных органов и подразделений финансовой разведки внутри страны за счет спонтанного обмена информацией", а так же создать условия взаимного доступа к информационным базам ФТС и Росфинмониторинга.