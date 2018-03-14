События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 марта

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:10
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|2:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (март)
|-2,30%
|0,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)
|7,20%
|7,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|6,20%
|7,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,50%
|0,50%
|11:00
|EUR
|Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
|11:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
|предв.
|EUR
|Еврозона - Заседание Еврогруппы
|13:00
|EUR
|Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,40%
|-0,40%
|13:45
|EUR
|Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
|14:20
|USD
|США - Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,40%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,00%
|0,40%
|15:30
|USD
|США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,40%
|0,10%
|15:30
|USD
|США - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-0,30%
|0,30%
|17:00
|USD
|США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)
|0,40%
|0,60%
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|2,408 млн барр
|1,5 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,605 млн барр
|19:15
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Global Ports - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Уралкалий - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - СД (повторный созыв ВОСА в связи с несостоявшимся собранием акционеров, назначенным на 05.03.2018 по вопросу досрочных перевыборов СД)
|RUB
|Ростелеком - СД (стратегия на 2018-2022, дивидендная политика компании)
|RUB
|ТНС энерго Ростов-на-Дону - ВОСА (реестр закрыт 18.02.2018, в заочной форме, див-ды 2017)
|0 (ао, ап) - див-д 2016
|0,02514112 (из нераспределенной прибыли прошлых лет, ао, ап) - див- 2017