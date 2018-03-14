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События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 марта


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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:10 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
2:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских настроений Westpac (март)-2,30%0,2% (факт)
2:50 JPYЯпония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
5:00 CNYКитай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)7,20%7,9% (факт)
5:00 CNYКитай - Объём промышленного производства (г/г) (февраль)6,20%7,2% (факт)
10:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,50%0,50%
11:00 EURЕврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
11:45 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
предв. EURЕврозона - Заседание Еврогруппы
13:00 EURОбъём промышленного производства (м/м) (январь)0,40%-0,40%
13:45 EURЕврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
14:20 USDСША - Ежемесячный отчет ОПЕК
15:30 USDСША - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)0,40%0,20%
15:30 USDСША - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)0,00%0,40%
15:30 USDСША - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)0,40%0,10%
15:30 USDСША - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)-0,30%0,30%
17:00 USDСША - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)0,40%0,60%
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти2,408 млн барр1,5 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,605 млн барр
19:15 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBGlobal Ports - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента
 RUBУралкалий - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
 RUBНМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - СД (повторный созыв ВОСА в связи с несостоявшимся собранием акционеров, назначенным на 05.03.2018 по вопросу досрочных перевыборов СД)
 RUBРостелеком - СД (стратегия на 2018-2022, дивидендная политика компании)
 RUBТНС энерго Ростов-на-Дону - ВОСА (реестр закрыт 18.02.2018, в заочной форме, див-ды 2017)0 (ао, ап) - див-д 20160,02514112 (из нераспределенной прибыли прошлых лет, ао, ап) - див- 2017
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