Биржи Европы растут на внутренних новостях

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Индексы основных евопейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в среду на фоне корпоративных новостей региона и заявлений главы ЕЦБ относительно перспектив денежной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.23 мск французский индекс CAC 40 поднимался на 0,3%, до 5258,5 пункта, немецкий DAX - на 0,25%, до 12250,9 пункта, британский FTSE 100 - на 0,23%, до 7155,75 пункта.

С оптимизмом восприняли инвесторы заяления главы ЕЦБ Марио Драги, решив, что регулятор не будет торопиться с полным сворачиванием программы количественного смягчения, несмотря на улучшение перспектив экономики еврозоны. Драги сказал в среду, что регулятор будет ориентироваться на уровень инфляции для того, чтобы полностью свернуть программу покупки активов. Согласно последним прогнозам ЕЦБ, инфляция ускорится с 1,4% в текущем году до 1,7% в 2020 году при целевом показателе в 2%. При этом он добавил, что регулятору необходимо получить дополнительные подтверждения того, что инфляция "движется в правильном направлении", поскольку риски и неопределенности сохраняются.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, немецкая Adidas, один из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, сообщила, что ее чистая прибыль за 2017 год выросла на 7,9% и достигла 1,1 миллиарда евро. На этом фоне акции компании дорожают примерно на 7%.

Инвесторы также отметили данные о том, что инфляция в Германии в феврале в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 1,4%, а в месячном - 0,5%. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.

В то же время фактором, сдерживающим рост рынков, стала статистика по промпроизводству в еврозоне за январь, которая оказалась хуже прогнозов. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1% в месячном выражении и вырос на 2,7% в годовом. Аналитики ожидали снижения на 0,4% к декабрю и рост на 4,7% в годовом исчислении.