FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Евро снижается к доллару после комментариев Драги по прогнозу инфляции в еврозоне


Рынки / Валюта

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару в среду на комментариях главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,2365 доллара с 1,2391 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 106,56 иены со 106,58 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 89,82 пункта.

Ранее в среду глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз подтвердил, что европейский регулятор будет ориентироваться на уровень инфляции для того, чтобы полностью свернуть программу покупки активов (QE). Сейчас она действует до сентября 2018 года в объеме 30 миллиардов евро в месяц.

Согласно последним прогнозам регулятора, уровень инфляции будет подниматься с 1,4% в текущем году к 1,7% в 2020 году при целевом показателе в 2%. При этом Драги в среду добавил, что регулятору необходимо получить дополнительные подтверждения того, что инфляция "движется в правильном направлении", поскольку риски и неопределенности сохраняются.

"Ключевыми вопросами, которые нам необходимо изучать, являются динамика роста заработных плат, ее отражение на росте потребительских цен, а также возможные риски для дальнейшего прогноза по инфляции", - заявил Драги.

На прошлой неделе Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. При этом регулятор не упомянул, что может продлить программу или увеличить объем выкупаемых активов при необходимости, что породило ожидания инвесторов и аналитиков возможного скорого сворачивания программы.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ