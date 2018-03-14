Евро снижается к доллару после комментариев Драги по прогнозу инфляции в еврозоне

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару в среду на комментариях главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,2365 доллара с 1,2391 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 106,56 иены со 106,58 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 89,82 пункта.

Ранее в среду глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз подтвердил, что европейский регулятор будет ориентироваться на уровень инфляции для того, чтобы полностью свернуть программу покупки активов (QE). Сейчас она действует до сентября 2018 года в объеме 30 миллиардов евро в месяц.

Согласно последним прогнозам регулятора, уровень инфляции будет подниматься с 1,4% в текущем году к 1,7% в 2020 году при целевом показателе в 2%. При этом Драги в среду добавил, что регулятору необходимо получить дополнительные подтверждения того, что инфляция "движется в правильном направлении", поскольку риски и неопределенности сохраняются.

"Ключевыми вопросами, которые нам необходимо изучать, являются динамика роста заработных плат, ее отражение на росте потребительских цен, а также возможные риски для дальнейшего прогноза по инфляции", - заявил Драги.

На прошлой неделе Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. При этом регулятор не упомянул, что может продлить программу или увеличить объем выкупаемых активов при необходимости, что породило ожидания инвесторов и аналитиков возможного скорого сворачивания программы.