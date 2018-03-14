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Рубль днем слегка повышался к доллару и евро в рамках коррекции


Рынки / Валюта

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Рубль днем умеренно повышался к доллару и к евро на фоне попыток рынка нефти закрепиться на уровне 65 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Поддержка рублю пришла от заявлений Центра стратегических разработок (ЦСР) по либерализации валютного контроля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.57 мск снижался на 0,19 рубля - до 56,84 рубля, курс евро - на 0,29 рубля, до 70,37 рубля.

РУБЛЬ СЛЕГКА КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Курс рубля днем умеренно повышался к доллару и к евро на фоне попыток рынка нефти стабилизироваться около уровня 65 долларов за баррель сорта Brent. Участники торгов ожидают статистику Минэнерго США по запасам нефти в стране за неделю, закончившуюся 9 марта. Эксперты прогнозируют рост показателя на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 427,9 миллиона баррелей.

При этом инвесторы почти не отреагировали на аналогичную статистику по запасам от Американского института нефти (API). По данным института, запасы сырья выросли на 1,2 миллиона баррелей, запасы бензина, по оценке API, снизились на 1,3 миллиона баррелей, дистиллятов - упали на 4,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), сократились на 156 тысяч баррелей, оценили эксперты API.

Поддержку российской валюте оказали словесные интервенции. В частности, ЦСР Алексея Кудрина поддержал идею Минфина о полной либерализации валютного контроля в РФ, однако, по мнению экспертов центра, для этого Минфину и ЦБ необходимо будет установить новые правила мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок.

При этом уровень ответственности за нарушение валютного законодательства в РФ избыточен и создает необоснованные риски для валютных резидентов, полагают в ЦСР.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Позиции рубля продолжают поддерживаться высоким притоком валюты по счету текущих операций, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. По данным Банка России, профицит счета текущих операций в феврале вырос до 8 миллиардов долларов против 6,5 миллиарда годом ранее, добавил он.

"Поддержку текущему счету оказывают высокие цены на нефть и сезонно высокие объемы экспорта энергоресурсов. Одновременно с этим, отток частного капитала в размере 9,8 миллиарда в январе-феврале также не стал негативным сюрпризом, так как значение содержит выплаты по внешнему долгу (4,2 миллиарда по 30 крупнейшим компаниям) и повышенное сезонное размещение экспортной выручки за рубежом. Поддержка рублю со стороны текущего счета сохранится до конца первого квартала, позволив рублю сохранить позиции у отметки 57 против доллара", - сказал Кошелев.

Британская история со Скрипалем, продажи на рынке "черного золота" и возвращение тенденции уклонения от рисков играют против российской валюты, которая в течение дня может дать доллару успешно протестировать уровень 57 рублей, вблизи которого пара и продолжит торговаться в ближайшее время, полагает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

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