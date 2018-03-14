Биржи Европы в основном снизились из-за риска глобальной торговой войны

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды преимущественно снижением из-за возобновившейся угрозы глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 уменьшился на 0,09%, до 7132,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,18%, до 5233,36 пункта, немецкий DAX вырос на 0,14%, до 12237,74 пункта.

Риск потенциальной торговой войны усилился во вторник, после того, как СМИ сообщили, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Отмечалось, что потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.

На прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Инвесторы также обратили внимание на выступление главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, в ходе которого он в очередной раз подтвердил, что европейский регулятор будет ориентироваться на уровень инфляции для того, чтобы полностью свернуть программу покупки активов (QE). В настоящее время объем выкупа активов в рамках QE составляет 30 миллиардов евро ежемесячно до сентября 2018 года. Глава ЕЦБ также отметил, что регулятору необходимо получить дополнительные подтверждения того, что инфляция "движется в правильном направлении", поскольку риски и неопределенности сохраняются.

Поддержку немецкому индексу оказала отчетность одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров - компании Adidas AG. Ее чистая прибыль за 2017 год выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,1 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию по итогам года увеличилась до 5,38 евро против 4,99 евро в 2016 году. Бумаги Adidas подорожали в ходе торгов на 11,18%.