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"Эксперт РА" повысило рейтинг ГАЗа до уровня "ruBBB", прогноз - стабильный


Рынки

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "ГАЗ" GAZA до уровня "ruBBB" с "ruBBB-", прогноз по рейтингу - стабильный, сообщило агентство.

Основные причины повышения рейтинга — уменьшение долговой нагрузки, реструктуризация кредитного портфеля путем значительного удлинения сроков его погашения и общее снижение процентной нагрузки путем снижения ставок, следует из пресс-релиза. Среди факторов повышения рейтинга аналитики также отмечают улучшение рентабельности компании.

При этом внешняя экономическая среда и уровень бизнес-рисков оцениваются агентством как умеренно благоприятные. На фоне ожиданий по дальнейшему росту спроса на российском рынке легких коммерческих автомобилей рыночные и конкурентные позиции компании выглядят высокими. Об этом свидетельствует большая рыночная доля компании на ключевых рынках сбыта, отмечает агентство.

Дополнительные перспективы роста аналитики видят в выходе компании на экспортные рынки и увеличении выручки за счет эффекта низкой базы присутствия на зарубежных рынках. Высокая диверсификация контрактной базы (продажи через дилерские сети на федеральном уровне) и низкая зависимость от поставщиков также позитивно отражаются на рейтинге компании.

Из сдерживающих факторов отмечается невысокая диверсификация географического расположения производственных активов (более половины выручки и себестоимости генерируются за счет использования производственного комплекса в Нижегородской области). Также для компании характерны высокие валютные риски в силу высокой технологической зависимости от ряда импортных комплектующих, что оказывает негативное влияние на рейтинговую оценку.

Группа "ГАЗ" — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании — машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.

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