"Ростелеком" планирует платить дивиденды в размере минимум 5 руб на акцию – источник

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Новая дивидендная политика "Ростелекома" RTKM, утвержденная советом директоров в среду, предполагает выплаты на каждую акцию в размере не менее 5 рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом.

"Планируется выплачивать минимум 5 рублей на акцию", - сказал собеседник агентства. По его словам, в остальном дивидендная политика не поменялась – компания, как и прежде, планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% свободного денежного потока.

По итогам 2016 года "Ростелеком" выплатил на каждую обыкновенную и привилегированную акцию по 5,387 рубля, по итогам 2015 года - по 5,92 рубля.

Прежняя дивидендная политика, действие которой закончилось в 2017 году, была принята в декабре 2015 года. Она предполагала выплаты в привязке к свободному денежному потоку, а не к чистой прибыли, как было ранее, при этом лимит по выплатам на каждую акцию установлен не был.

В частности, согласно прежней политике, компания намеревалась ежегодно направлять на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не менее 75% свободного денежного потока. Совокупно в течение 2016, 2017 и 2018 годов (то есть по итогам 2015, 2016 и 2017 годов) дивидендные выплаты, согласно политике, должны были составить не менее 45 миллиардов рублей.

По итогам 2015 года "Ростелеком" направил на выплату дивидендов 16,472 миллиарда рублей (75% от свободного денежного потока, который составил 21,961 миллиарда рублей), по итогам 2016 года - 15 миллиардов рублей (на 12,8% выше свободного денежного потока в размере 13,298 миллиарда рублей). Решение о выплате дивидендов за 2017 год будет приниматься на годовом собрании акционеров в июне. Свободный денежный поток в 2017 году составил 20,385 миллиарда рублей.

"Ростелеком" - один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Выручка "Ростелекома" по МСФО в 2017 году составила 305,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - 14,05 миллиарда рублей, OIBDA - 96,857 миллиарда рублей. Государство через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома", ВЭБ - 3,96%, "дочка" оператора ООО "Мобител" - 12,01%, в свободном обращении находится 38,98%.