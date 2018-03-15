Биржи США снизились на опасениях инвесторов о возможности торговой войны

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне опасений инвесторов о возможности глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1%, до 24758,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, до 7496,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%,до 2749,48 пункта.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.

На прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Не порадовала инвесторов и внутренняя статистика – так, объем розничных продаж в США в феврале в месячном выражении снизился на 0,1%, при этом аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,3%. Показатель продемонстрировал снижение третий месяц подряд.

"Опасения по поводу ошибок политиков и торгового протекционизма уже имеются, и когда на них накладывается неопределенность в Белом доме. Страхи усиливаются. Будут ли новые люди более протекционистскими? Сейчас экономика и прибыли в порядке. Но собираемся ли мы совершить политическую ошибку, которая приведет к замедлению доходов или привести к рецессии и перевернуть рынок", - отметил агентству MarketWatch старший рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган (Art Hogan).