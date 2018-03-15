Биржи АТР преимущественно снижаются на опасениях возможности торговой войны

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг находятся в "красной" зоне, поскольку давление на рынки оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможности глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3290,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1869,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,12%, до 31473,14 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,01%, до 2485,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,14%, до 5927,2 пункта, Nikkei 225 поднимался на 0,17%, до 21814,78 пункта.

Участники торгов обратили внимание, что основные фондовые индексы США в среду снизились на фоне сообщений о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.

Аналитики полагают, что меры Трампа могут навредить экспорту Китая и негативно отразиться на капиталовложениях компаний региона в целом.

Кроме того, на настроения рынков оказывают влияние сообщения о том, что пост экономического советника президента США может занять экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Он ранее говорил о том, что поддерживает программу Трампа, которая включает снижение дисбаланса в торговле с Китаем.