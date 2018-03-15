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Акции "Мегафона" обновили исторический минимум на рекомендациях не выплачивать дивиденды


Рынки / Акции

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Акции "Мегафона" MFON в четверг обновили исторический минимум после рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды в 2018 году, следует из данных Московской биржи.

К 10.35 мск акции "Мегафона" снижались на 6,41% - до 540 рублей (уже падали на 12,3% - до 506,1 рубля, обновив исторический минимум), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,24%, также следует из данных биржи.

Ранее в четверг компания сообщила, что совет директоров "Мегафона" не рекомендует акционерам выплачивать дивиденды в 2018 году.

Кроме того, "Мегафон" планирует повысить капитальные затраты в 2018 году до 80 миллиардов рублей с 56 миллиардов в 2017 году.

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