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Нефть торгуется разнонаправленно на данных доклада МЭА


Commodities / Рынки

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем не демонстрируют единой динамики на данных доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое сообщило о росте прогноза спроса на нефть и, вместе с этим, высокой добыче в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,03%, до 64,87 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15% - до 61,05 доллара за баррель.

Ранее в четверг МЭА опубликовало мартовский доклад, в котором повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 98,3 миллиона баррелей в сутки (в февральском докладе прогноз составлял 93,2 миллиона баррелей в сутки), увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с этим МЭА отметило, что США станут основным фактором роста предложения со стороны не ОПЕК, и на них придется около 1,5 миллиона баррелей в сутки от общего увеличения показателя.

Страны, не входящие в ОПЕК, согласно докладу, в феврале 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 86% после 81% в январе, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК в феврале сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее, сообщило МЭА.

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