Рубль усилил снижение к доллару и евро на расширении санкций США против РФ

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Курс рубля немного ускорил снижение к доллару и евро, потеряв еще 20 и 10 копеек соответственно на новостях о расширении санкций США против России, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 26 копеек - до 57,38 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 70,75 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% - до 64,97 доллара за баррель.

США расширили санкции против РФ. Соответствующий список опубликован на сайте Минфина страны в четверг. Как следует из документа, в список внесены 14 физических лиц и одна компания.