ФАС готова судиться с "Мегафоном" для отмены внутрисетевого роуминга - Артемьев

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МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова судится с "Мегафоном" для отмены внутрисетевого роуминга, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Будем судиться. Не просто судиться, я думаю, они понимают, что не выполняют указ президента", - сказал Артемьев.

По словам главы ФАС, он надеется, что менеджмент компании вмешается в процесс. Артемьев выразил надежду, что до суда все же не дойдет.

Ранее в четверг операционный директор "Мегафона" MFON Анна Серебряникова заявила, что компания не планирует снижать цены во внутрисетевом роуминге ниже, чем уже предложенные, и будет доказывать обоснованность этих тарифов. По ее словам, компания посчитала уровень рентабельности и расходов и пришла к выводу, что "ниже того предложения, что компания сделала ФАС, не может опустить цены по чисто экономическим причинам".

В начале марта ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" после проверки отчета оператора об отмене внутрисетевого роуминга в РФ. Служба установила, что предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно. В пресс-службе "Мегафона" указали, что предложенная цена междугородних звонков является среднерыночной. Компания была готова предоставить дополнительные данные.