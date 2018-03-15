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Siemens в ходе IPO подразделения медицинского оборудования намерен привлечь 4,2 млрд евро


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Немецкий промышленный концерн Siemens AG намерен привлечь 4,2 миллиарда евро в ходе первичного размещения акций (IPO) своего подразделения Siemens Healthineers, занимающегося производством медицинского оборудования, говорится в сообщении компании.

Всего компания разместит 150 миллионов обыкновенных акций по цене 28 евро за бумагу, отмечается в сообщении. Siemens останется мажоритарным акционером своего подразделения.

Акции Siemens Healthineers начнут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже в пятницу, 16 марта, отмечается в релизе.

Компания объявила о намерении провести IPO своего подразделения по производству медоборудования в ноябре 2016 года. Согласно данным последней финотчетности, Siemens Healthineers по итогам 2017 года получила выручку в размере 13,8 миллиарда евро, а чистую прибыль - 2,5 миллиарда.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.

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