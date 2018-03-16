События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 марта

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:45
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|7:30
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-6,60%
|-6,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,10%
|0,10%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,90%
|0,20%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,20%
|1,20%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень заработной платы (г/г) (4кв2017)
|1,60%
|1,80%
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)
|5,90%
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (февраль)
|1,377 млн
|1,32 млн
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (февраль)
|1,326 млн
|1,29 млн
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)
|9,70%
|6%
|15:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (январь)
|-1,97 млрд
|15:30
|CAD
|Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)
|-0,30%
|-0,80%
|16:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-0,10%
|0,30%
|16:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|3,70%
|17:00
|USD
|США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)
|5,811 млн
|5,89 млн
|17:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|90
|89,8
|17:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|99,7
|99,3
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|796
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|5,3 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|686,5 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|183,8 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|128,9 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|3,1 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-86,8 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|17,9 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|133 тыс
|USD
|США - Oracle - прибыль за финанс. 3кв2018
|3,083 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|АК АЛРОСА - телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2017
|RUB
|Обувь России - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Аэрофлот - СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|17,4795 - див-д 2016
|RUB
|Русагро - СД (повестка не разглашается)