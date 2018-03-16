Рубль вечером снижался к доллару и евро, несмотря на нефть дороже $65

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая геополитические риски и не обращая внимания на дорогую нефть - по 65 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Евро протестировал круглый уровень 71 рубль, доллар направился к 58 рублям впервые за месяц.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.20 мск рос на 0,26 рубля - до 57,72 рубля, курс евро - на 0,16 рубля, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу евро дорожал до 71,0225 рубля – максимума с 14 февраля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижался на фоне сохранения геополитических рисков, которые перед выходными толкают инвесторов к уходу в валюту.

Развитие "дела Скрипаля" в плане ответных мер России против Великобритании поддерживает риски для рубля, говорят эксперты.

Кроме того, тема новых санкций США против России также добавляет нервозности перед выходными.

Рынок нефти стабилизируется около уровня 65 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживает курс рубля.

Согласно мартовскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее. А страны, не входящие в ОПЕК, в феврале выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 86% после 81% в январе, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

Поддержку рублю оказывают и словесные интервенции. Снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса в России до уровня вблизи 4% займет годы, заявил в интервью РИА Новости глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Игорь Дмитриев. Таким образом, процесс смягчения ДКП вряд ли будет идти быстрыми темпами, и это поддержит рубль, говорят эксперты. Впрочем, Дмитриев дал понять, что регулятор снизит ключевую ставку в марте – скорее всего, на 0,25 процентного пункта – ожидают аналитики.

В итоге доллар и евро вечером росли против рубля на 0,5%. Усиление геополитических рисков удерживает рубль от роста вслед за нефтью, и рублевая цена "черного золота" поднялась выше уровня 3,75 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар на протяжении уже нескольких недель находится на стыке противоборствующих факторов, рассуждает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. На следующей неделе прогнозируется умеренно позитивная динамика, есть вероятность тестирования курсом отметки в 58 рублей за доллар, считает она.

"В числе позитивных для доллара курсообразующих факторов следует назвать улучшение ситуации на рынке труда и рост трудовой активности американцев, улучшение показателей производственного сектора, повышение заинтересованности иностранных инвесторов в покупке американских ценных бумаг и дальнейшее повышение доходности десятилетних облигаций США", - добавила она.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,3-58,3 рубля, евро – в коридоре 70,3-71,5 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.