Рынок акций РФ вырос вслед за акциями нефтегазового и металлургического секторов

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос вслед за большинством акций нефтегазового и металлургического секторов.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% - до 2294,6 пункта, индекс РТС - на 0,56%, до 1254,29 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск рос на 10 копеек - до 56,56 рубля, курс евро - на 4 копейки - до 70,72 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 1,44% - до 66,06 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Российский фондовый рынок провел волатильный торговый день, внутри которого биржевое настроение менялось быстрее весенней погоды. Индекс Мосбиржи отметил дневной минимум около 2255 пунктов, что является "дном" за три недели, и отскочил выше 2290 пунктов ближе к вечеру. Основными драйверами оставались геополитика, предстоящие президентские выборы и корпоративные новости", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров сегодняшнего подъема оказались бумаги НЛМК (+3,19%), при этом никаких корпоративных новостей по компании сегодня не появилось, отмечает Бодрова.

"Бумага пробила техническое сопротивление на уровне 152 рубля и поднялась к 155,8 рубля, что является максимумом с 20 февраля. Акции символически не дотянули до предыдущего пика, и если продолжения покупок не последует, то рынок перейдет к фиксации прибыли и консолидации акции в коридоре 154-155,5 рубля", - комментирует аналитик.

Также среди лидеров роста – бумаги "Мечела" MTLR(префы выросли на 1,66%, обыкновенные акции – на 1,35%), ГДР En+ (на 1,9%), акции "Русала" (1,2%), "Распадской" (1,32%), "Северстали" CHMF(1,83%), ЧТПЗ (5,88%) и акции ТМК (5,07%).

В лидерах роста – также акции нефтегазового сектора: акции "Газпрома" GAZP выросли на 1,99%, "Газпром нефти" – на 1,6%, "Лукойла" LKOH– на 1,96%, "Роснефти" ROSN– на 1,62%, префы "Башнефти" BANE– на 1,02%, акции "Новатэка" NVTK– 1,72% и обыкновенные акции "Татнефти" TATN– на 1,08%.

При этом префы "Татнефти" оказались в лидерах падения, опустившись на 5,25%.

Среди лидеров падения – акции "Магнита" MGNT(-3,73%), Polymetal (-3,31%), ИСКЧ (-3%), "Энел Россия" (-2,91%), "Мегафона" MFON(-2,76%), НМТП (-2,72%) и акции "Соллерса" SVAV(-2,37%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник может сложиться волатильное утро для российских финансовых индексов, полагает Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи сохранит позиции в пределах 2250-2300 пунктов, а индекс РТС закрепится в диапазоне 1245-1285 пунктов, считает она.

Потенциал краткосрочного снижения индикаторов в целом выглядит реализованным, однако это не защищает российские площадки от негатива из-за рубежа, считает Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер". На этот случай целями индексов могут стать средние уровни 2200 и 1200 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно.

Индекс Мосбиржи на следующих торгах индикатор будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1229-1263 пунктов, считает Иван Марчена из Forex Club.