Рубль замедлил снижение к доллару и пытается расти к евро на нефти выше $66

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля на вечерних торгах замедлил снижение к доллару и пытается расти к евро на нефти выше 66 долларов за баррель по марке Brent, которая продолжает дорожать, поскольку инвесторы оценивают данные Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению добычи ОПЕК.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.13 мск рос на 6 копеек - до 57,52 рубля, курс евро снижался на 2 копейки - до 70,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

Майский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,57% - до 66,14 доллара за баррель.

В пятницу днем рубль снижался к доллару и к евро, отыгрывая геополитические риски. На этом фоне евро смог протестировать отметку в 71 рубль, а доллар направлялся к 58 рублям впервые за месяц.