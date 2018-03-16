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Минфин РФ разместил новые евробонды на $1,5 млрд и доразместил "Россию-2047" на $2,5 млрд


Рынки

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Минфин России разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, говорится в материалах на сайте Минфина России.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, в объеме 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030".

Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 миллиарда долларов (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421% (536 долларов за каждые 1000 долларов номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта.

Цена размещения одной облигации нового выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем полугодовым купонам – 4,375% годовых. Цена размещения одной облигации допвыпуска "Россия-2047" – 99,9915% от номинальной стоимости.

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