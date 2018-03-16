Биткоин продолжает коррекционно дорожать после падения днем ранее

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером продолжает коррекционно дорожать после снижения днем ранее из-за новостей о запрете рекламы криптовалют компанией Google, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.26 мск биткоин дорожал на 3,54%, до 8,529 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 3,5%, до 8,534 тысячи долларов, на Binance - на 4,83%, до 8,512 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости: Ethereum дорожал на 2,58%, до 619,59 доллара, Ripple - на 2,7%, до 0,701 доллара, Bitcoin Cash - на 11,1%, до 1,026 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 338,88 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

Начиная со среды, снижение курса биткоина до уровня ниже 7 тысяч долларов было вызвано сообщениями Google, согласно которым компания введет с июня запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними услуг.

В пятницу биткоин начал восстанавливаться. Инвесторы ожидают встречу стран "большой двадцатки" (G20), которая состоится в Аргентине 19-20 марта. На встрече, в частности, финансовые лидеры G20 обсудят рынок криптовалют. В проекте коммюнике отмечалось, что технологические инновации, стоящие за криптовалютами, могут повысить эффективность мировой финансовой системы.

"Сегодня топ-10 криптовалют прибавили в среднем 1-4%. Bitcoin Cash вырос на 11%. В целом больше похоже на временную передышку - цены протестировали уровни поддержки и теперь консолидируются. Говорить об изменении тренда рано", - сообщил РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.