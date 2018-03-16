Объем покупки евробондов РФ в рамках амнистии капитала составил 5% от общего размещения

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Объем покупки суверенных еврооблигаций РФ в рамках амнистии капитала по обоим выпускам составил 5%, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения.

Минфин России в пятницу разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%.

"В рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг по обоим выпускам составил 5%", - сказал Соловьев.

Минфин РФ в 2018 году помимо обмена евробондов старых выпусков на новые на 4 миллиарда долларов планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ допущены российские инвесторы.

В новом выпуске еврооблигаций, номинированном в долларах, с погашением в 2029 году Минфин предусмотрел опцию смены валюты платежа на российские рубли для повышения привлекательности для внутренних покупателей, приобретающих бонды для репатриации капиталов.