Британские инвесторы купили 49% допвыпуска бондов "Россия-2047" и 22% новых "Россия-2029"

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Британские инвесторы выкупили 49% дополнительного выпуска суверенных еврооблигаций "Россия-2047" и 22% нового выпуска евробондов "Россия-2029", сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения.

Минфин России в пятницу разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%.

"Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска "Россия-2047", 20% ушло инвесторам из США, 13% - российским инвесторам, 3% - азиатским и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов", - рассказал Соловьев.

По его словам, 35% нового выпуска "Россия-2029" пришлось на российских инвесторов, 34% - на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.

Размещение суверенных евробондов РФ прошло на фоне резкого обострения отношений РФ и Великобритании из-за инцидента в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.