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Биткоину предсказали "крест смерти" и дальнейшее падение


Рынки

МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Трейдеры, занимающиеся техническим анализом рыночной конъюнктуры, нашли новые свидетельства того, что цена на биткоин может продолжить падение, пишет Блумберг.

Так, 50-дневный скользящий средний показатель цены приблизился к аналогичному 200-дневному значению на минимальное расстояние за прошедшие девять месяцев. На графике цен две эти линии близки к пересечению, которое получило среди трейдеров название "креста смерти". Он служит признаком грядущего спада, отмечает Блумберг.

По мнению аналитика компании Market Securities Dubai Пола Дея, крупнейшую криптовалюту в мире ждет падение на 76% по сравнению с уровнем конца февраля. Таким образом, цена на биткоин опустится до 2 800 долларов. В пятницу этот показатель находился на уровне более 8 тысяч долларов.

Несколько стран уже открыли свои рынки для криптовалют, но Россия считает, что допускать их к торгам пока преждевременно. Центробанк видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды и выступает не только против расчетов в них, но и приравнивания их к иностранным валютам.

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