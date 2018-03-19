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Биржи Японии снижаются на политических новостях


Рынки / Индексы

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром торгуются в основном в плюсе, тогда как индекс Японии Nikkei 225 опустился на фоне понижения рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 мск японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,86%, до 21491,04 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3275,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,65%, до 1875,04 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,19%, до 31562,14 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,57%, до 2479,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,3%, до 5967,5 пункта.

Японский индекс опускается на фоне падения рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ из-за разгоревшегося в стране скандала. Снижение вызвали подозрения в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене. В настоящее время этот вопрос рассматривается в парламенте Японии с участием Синдзо Абэ.

"Перед нами разгорается очень крупный политический скандал", - комментирует ситуацию в Японии главный стратег в Nomura Хисао Мацуура (Hisao Matsuura), чьи слова приводит издание The Wall Street Journal.

Биржи Китая при этом в плюсе на внутренних новостях. Один из самых влиятельных экономических фигур в мире Чжоу Сяочуань, возглавлявший Народный банк Китая (ЦБ) рекордные 15 лет, в понедельник покинул свою должность, этот пост занял его заместитель И Ган. Инвесторы также отыгрывают факт переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на второй срок.

Рынок при этом готовится к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду, 21 марта, объявит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, уже 94,4% экспертов считают, что на мартовском заседании регулятора базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В пятницу показатель составлял 90,2%.

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