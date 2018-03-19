Валютный рынок России нейтрально начал торги после выборов президента

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Российский валютный рынок нейтрально начал торги после выборов президента РФ, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника повышался на 0,09 рубля - до 57,58 рубля, курс евро снижался на 0,02 рубля, до 70,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.