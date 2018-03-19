Рынок акций РФ открылся ростом на 0,3-0,4%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов слегка подрастал на фоне предварительных итогов выборов президента России.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск понедельника повышался на 0,3% - до 2301 пункта, индекс РТС - на 0,4% - до 1259 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра колебалась около 65,9 доллара за баррель по марке Brent.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.