Рынок акций РФ и рубль против доллара снизятся на текущей неделе

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения индексов рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 1,3% и на 1,1%, соответственно. Нефть марки Brent подешевеет на 1,3 доллара, до 64,7 доллара за баррель, а курс евро к доллару сократится на 0,5 цента, до 1,2224 доллара. Рубль относительно доллара снизится на 30 копеек и вырастет на 10 копеек против евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На рынках сохраняется повышенная степень неопределенности, которая ликвидирует любые попытки к росту, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Запретительные меры во внешней торговле провоцируют риски для компаний и повышение издержек, возможное принятие новых американских протекционистских мер в отношении ряда отраслей Китая может только усилить эту напряженность, считает он.

"Со стороны экономики Штатов сохраняется позитивная тенденция, при этом инфляция остается подавленной, что выглядит комфортно для фондовых рынков", - говорит аналитик.

Нефть выглядит достаточно уверенно, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Чистая длинная спекулятивная позиция снижается медленно, объем добычи в США стабилизировался, несмотря на увеличение количества буровых. В течение текущей недели вероятно сохранения слабого растущего тренда, поддерживаемого данными теханализа", - поясняет он.

"Мировые рынки по-прежнему находятся под давлением политических рисков: перспектива усиления протекционизма в мире из-за введения США импортных пошлин на сталь и алюминий и требований американской администрации к Китаю сократить (положительное сальдо торгового баланса – ред.) … становится все более явной на фоне угрозы введения новых санкционных ограничений против России и Ирана уже по итогам саммита ЕС, который состоится 22-23 марта. Мы продолжаем достаточно консервативно смотреть на мировые рынки, ожидая в конце марта увидеть постепенное сползание индекса S&P500 к уровням начала месяца", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR.

Как отмечает аналитик, на текущей неделе важным событием станет заседание ФРС США (20-21 марта), где впервые будет председательствовать Джером Пауэлл. Он ждет, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до 1,5-1,75% и даст сигнал рынкам о дальнейшем плавном ужесточении денежно-кредитной политики, но существенно не изменит прогноз по темпам повышении ставки. Если же риторика и прогнозы регулятора окажутся более жесткими, рынки могут ускорить снижение, добавляет аналитик.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

По российским акциям наиболее вероятно боковое движение с небольшим приростом в направлении, указанном теханализом, считает Вайсберг из ИК "Регион".

"Российский рынок будет отыгрывать внешний негатив. Предполагается, что опасения относительно торговых войн будут и дальше волновать инвесторов. Кроме того, заседание ФРС и повышение ставки может негативно отразиться на рисковых активах. Фокус на заявление нового главы ФРС Пауэлла. Сильный взгляд на экономику и рынок труда придаст уверенности в повышении ставки в этом году четыре раза. Более сдержанная риторика, наоборот, окажет акциям поддержку", - говорит Константин Карпов из "БКС Брокер".

"На этой неделе сезон отчетности внесет оживление на российский фондовый рынок. Большая часть "голубых фишек" опубликует свои итоговые финансовые результаты по МСФО, что повысит волатильность индекса Мосбиржи. В основной массе ожидается улучшение финансовых результатов, если компании отчитаются положительно, то можно рассчитывать на рост индекса Мосбиржи", - комментирует ситуацию Анна Кокорева из "Альпари".

При этом она отмечает, что индекс РТС останется вблизи текущих отметок. Незначительное укрепление рубля в начале недели поддержит рыночный индикатор, считает аналитик. Однако ближе к концу недели рыночная ситуация может измениться в связи с заседанием ФРС США и ЦБ РФ, полагает она.

"Президентские выборы, состоявшиеся в минувшие выходные, не преподнесли сюрприза, поэтому сильного влияния их на российские финансовые рынки, по нашему убеждению, вряд ли окажут. С точки зрения геополитической премии более важно дальнейшее развитие ситуации по "делу Скрипаля": мы рассчитываем, что ЕС обойдется очередной порцией персональных санкций, что в условиях приближающегося налогового периода (26-28 марта) позволит доллару остаться по итогам недели в диапазоне 56,5-57,5 рубля, а индексу Мосбиржи - выше 2240 пунктов", - считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Базовый прогноз предполагает, что на предстоящей неделе отрицательная торговая динамика сохранится: прогноз по индексу Мосбиржи – торговля в диапазоне 2200–2250 пунктов, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ДОЛЛАР ПРОДОЛЖИТ РОСТ К РУБЛЮ

Динамику рубля в большей степени продолжит определять внешний фон, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

"Осторожность инвесторов на глобальных площадках в преддверии заседания ФРС будет сдерживать спрос на высокодоходные инструменты. В итоге валюты emerging markets, в том числе рубль, продолжат испытывать на себе определенное давление. Отдельной негативной темой для рубля остается ухудшение взаимоотношений между РФ и Великобританией", - добавил он.

От американского финансового регулятора рынки ждут повышения процентной ставки, а, значит, доллар может продолжить рост, что явно не пойдет на пользу рублю, отметила Анна Кокорева из компании "Альпари".

"Кроме того, ЦБ РФ с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (сейчас 7,5% - ред.) в связи со снижением инфляционных рисков. Спекулянты начнут закладывать свои ожидания в котировки до заседания, поэтому рубль может перейти к фазе снижения, начиная со среды", - добавила она.

В связи с сокращением разрыва между ставками по рублевым и долларовым инструментам усиливаются риски для рубля, говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

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По мнению Карпова из "БКС Брокер", торговые пошлины США и ожидаемый рост производства стали в Китае после снятия зимнего ограничения могут оказать давление на цены на сталь. Черная металлургия будет под давлением. В случае агрессивной риторики ФРС и роста доллара в минусе может оказаться и другое сырье. Компании, работающие в этом секторе, рискуют оказаться под давлением. Чуть лучше рынка может оказаться финансовый сектор, восстанавливая просадку текущей недели, считает эксперт.

С его точки зрения, в лидерах роста может оказаться "Ростелеком" RTKM, "Магнит" MGNT, "Детский мир", Сбербанк SBER, неплохо краткосрочно выглядит "Роснефть" ROSN, возможно "Алроса" ALRS и "Аэрофлот" AFLT, а в аутсайдерах могут оказаться ММК, НЛМК, привилегированные акции "Мечела" MTLR и акции "Газпрома" GAZP.

По мнению Локтюхова из Промсвязьбанка, в условиях высокой вероятности сохранения коррекционных настроений на рынке акций можно считать наиболее интересными парные идеи, либо "идейные" бумаги за пределами "голубых фишек". В частности, аналитик по-прежнему считает, что имеет смысл покупать акции ВТБ с одновременной продажей акций Сбербанка: первые остаются заметно более недооцененными.

"Из "идейных" бумаг мы вновь выделяем акции "Алроса" и префы "Сургутнефтегаза" SNGS, способных получить поддержку от ослабевшего рубля. В акциях "Аэрофлота" ждем движения к уровням 175-185 рублей, в потребсекторе надеемся на частичное восстановление оценок акций "Магнита", с выходом их выше "заколдованной" зоны в 5150-5200 рублей, а также продолжение спроса на "Детский мир" и "М.Видео", - рекомендует он.

По мнению Ващенко из ИК "Фридом Финанс", лучше рынка могут быть бумаги "Мегафона" MFON. "Акции резко упали после отчетности за 2017 год, и, на мой взгляд, реакция игроков была излишне резкой. Падение может продолжаться несколько дней, что обусловлено фиксацией длинных позиций участниками торгов, но в итоге вероятен отскок", - поясняет он.

Также в лидерах роста будут акции потребительского сектора, добавляет аналитик.

Аутсайдерами, на его взгляд, станут акции банков и экспортеров. Для них повышение ставки в США является скорее негативным событием, кроме того, слабеет рубль, а это отрицательно сказывается на финансовом секторе, указывает эксперт.