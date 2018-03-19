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Акции Facebook дешевеют в Нью-Йорке на 7% на новостях об утечке данных


Компании / Технологии / Рынки

 

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Акции мессенджера Facebook FB дешевеют на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7% после сообщений об утечке данных пользователей соцсети, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.30 мск бумаги компании снижались в стоимости на 6,91% - до 171,95 доллара. Минутами ранее бумаги дешевели более чем на 7%. Как пишет агентство MarketWatch, акции компании в понедельник могут закрыться худшим за 4 года снижением за один торговый день.

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

В минувшие выходные компания столкнулась с потоком критики со стороны правоохранительных чиновников США и Великобритании. В субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. Представитель британской Палаты общин Деймиан Коллинз призвал Марка Цукерберга или другого представителя руководства Facebook ответить на вопросы его парламентского комитета, отвечающего за культуру, медиа, спорт и цифровые технологии.

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

 

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