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Биржи Европы закрылись заметным снижением перед заседанием ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в значительном минусе на корпоративных новостях и в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 снизился на 1,69% - до 7042,93 пункта, французский CAC 40 - на 1,13%, до 5222,84 пункта, немецкий DAX - на 1,39%, до 12217,02 пункта.

Акции британского производителя программного обеспечения Micro Focus International потеряли почти половину своей рыночной стоимости после того, как компания в понедельник ухудшила прогноз по доходам и объявила об увольнении генерального директора.

По итогам текущего финансового года, который завершится 31 октября 2018 года, Micro Focus ожидает снижения выручки на 6-9%, тогда как ранее прогнозировала снижение на 2-4%. Компанию тянут вниз активы Hewlett Packard Enterprise, приобретенные в прошлом году. Гендиректор Micro Focus Крис Сю (Chris Hsu) объявил о своей отставке. Его место занял операционный директор компании Стивен Мердок (Stephen Murdoch).

На рынки также влияет ожидание заседания ФРС США на этой неделе. Большинство аналитиков прогнозируют, что регулятор поднимает процентную ставку до 1,5-1,75% годовых. Повышение ставки, как правило, снижает привлекательность рисковых активов, включая акции компаний. Более дорогие кредиты усложняют бизнес европейских компаний, многие из которых имеют подразделения в США.

"На фондовых рынках наблюдается осторожность в начале недели, - инвесторы ожидают ключевых событий в предстоящие дни", - прокомментировал агентству MarketWatch аналитик Hantec Markets Ричард Перри (Richard Perry).

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