Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром опускаются, чему способствует негативная динамика американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26%, до 3270,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1857,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 31344,2 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,24%, до 2469,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 - на 0,74%, до 21321,54 пункта.

Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,4-1,9% на фоне внутренних новостей. В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook FB. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

К закрытию торгов акции Facebook упали на 6,8% - это худший день для бумаг компании почти за четыре года, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал самое значительное снижение среди остальных индексов - на 1,84%.

Вместе с этим инвесторы готовятся к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%.

"Инвесторы ослабили свои позиции накануне заседания Федрезерва. Рынки разделились во мнении относительно того, будет ли регулятор повышать ставку три раза в этом году или четыре", - приводит агентство Рейтер слова старшего стратега Mizuho Securities Хироаки Мино (Hiroaki Mino).