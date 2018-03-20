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Цена нефти умеренно растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке


Commodities / Рынки

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, а также резкого сокращения добычи в Венесуэле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до 66,25 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,34% - до 62,34 доллара за баррель.

Цены на нефть поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы крупнейшая арабская монархия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

На этой неделе состоится встреча бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом. По данным близкого к саудовским властям телеканала "Аль-Арабия", наследный принц и глава Белого дома, в первую очередь, "обсудят противодействие политике Ирана, вмешивающегося в дела стран региона (Ближнего Востока), внесение изменений в ядерное соглашение (с Ираном)".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Кроме того, росту на нефтяном рынке также способствует сокращение добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объем добычи нефти в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). При этом МЭА отметило, что добыча нефти в Венесуэле "явно уязвима для ускоренного сокращения", которое может привести к дефициту на глобальных рынках.

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