Акции Facebook обрушились после новостей об утечке данных пользователей

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость акций американской компании Facebook (основной владелец Марк Цукерберг) упала почти на 7% из-за данных о британской компании Cambridge Analytica, которая смогла получить доступ к информации о 50 млн пользователях социальной сети. Об этом во вторник утром сообщает телеканал CNN.

За последние 4 года это самое сильное падение ценных бумаг Facebook, хотя, не смотря на это, компания остается одной из самых дорогих компаний США и оценивается в $500 млрд.

Владелец Марк Цукерберг остался одним из самых состоятельных людей в мире.