События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 марта

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2017)
|-0,20%
|1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:15
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,50%
|0,10%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,50%
|0,50%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|3%
|2,80%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)
|0,70%
|-0,90%
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (март)
|92,3
|90
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс экономических настроений ZEW (март)
|17,8
|13,1
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|29,3
|28,1
|15:30
|CAD
|Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (январь)
|-0,50%
|0,10%
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,156 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Сбербанк - Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, предложения акционеров по кандидатам в набсовет и ревизионную комиссию, отчетность МСФО за 2017, возможно - рекоменд. По див-дам 2017)
|6 (ао, ап) - див-д 2016
|RUB
|ФосАгро - СД (рекоменд. по фин.див-дам 2017)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017) - див-д 2017
|RUB
|Газпром - СД (реализация программы капвложений и статусе реализации крупнейших инвестпроектов)
|RUB
|Роснефть - СД (показатели эффективности топ-менеджмента на 2018)
|RUB
|Ростелеком - СД (согласие на совершение ряда сделок, др. вопросы)
|RUB
|Полюс - День инвестора и рынков капитала /Лондон, LSE/