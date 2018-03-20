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События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 марта


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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Индекс цен на жильё (кв/кв) (4кв2017)-0,20%1% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
7:15 AUDАвстралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
10:00 EURГермания - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)0,50%0,10%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)-0,50%0,50%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)3%2,80%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)0,70%-0,90%
13:00 EURГермания - Индекс текущих экономических условий ZEW (март)92,390
13:00 EURГермания - Индекс экономических настроений ZEW (март)17,813,1
13:00 EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW29,328,1
15:30 CADКанада - Объём оптовых продаж (м/м) (январь)-0,50%0,10%
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)1,156 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBСбербанк - Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, предложения акционеров по кандидатам в набсовет и ревизионную комиссию, отчетность МСФО за 2017, возможно - рекоменд. По див-дам 2017)6 (ао, ап) - див-д 2016
 RUBФосАгро - СД (рекоменд. по фин.див-дам 2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017) - див-д 2017
 RUBГазпром - СД (реализация программы капвложений и статусе реализации крупнейших инвестпроектов)
 RUBРоснефть - СД (показатели эффективности топ-менеджмента на 2018)
 RUBРостелеком - СД (согласие на совершение ряда сделок, др. вопросы)
 RUBПолюс - День инвестора и рынков капитала /Лондон, LSE/
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