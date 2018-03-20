События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 марта

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Сбербанк - Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, предложения акционеров по кандидатам в набсовет и ревизионную комиссию, отчетность МСФО за 2017, возможно - рекоменд. По див-дам 2017)

6 (ао, ап) - див-д 2016