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Бумаги компаний РФ на LSE торгуются преимущественно в минусе


Рынки / Акции

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь бумаги "Газпром GAZP нефти", АФК "Система" AFKS и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,82%, до 5,42 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,61%, до 65,56 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,84%, до 135,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,51% - до 4,77 доллара, в то время как расписки "Газпром нефти" дорожали на 0,8%, до 25,1 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,64%, до 2,01 доллара, Сбербанка SBER - на 1,03%, до 17,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,11%, до 23,42 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижались в стоимости на 1,66%, до 18,57 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,39%, до 15,16 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,18% - до 25,48 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,44%, до 19,72 доллара, "Ленты" - на 1,4% и стоили 5,65 доллара. Расписки АФК "Система" росли в цене на 0,72%, до 4,08 доллара.

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