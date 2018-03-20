Рынок акций РФ растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет по долларовому индексу РТС на фоне укрепления рубля к американской валюте.

Индекс Мосбиржи к 17.09 мск снижался на 0,01% - до 2281,53 пункта, индекс РТС рос на 0,2%, до 1243,77 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек - до 57,8 рубля, курс евро - на 40 копеек - до 70,93 рубля.

Майский фьючерс марки Brent подскочил на 1,89% - до 67,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Уралкалия" (5%), префы "Селигдара" SELG(1,91%), акции "Яндекса" YNDX(1,51%), "Интер РАО" IRAO(1,34%), "Газпрома" GAZP(1,22%) и обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,22%).

Среди лидеров падения – акции ЧТПЗ (-8,24%), МТС MTSS(-1,79%), "Русгидро" (-1,53%), привилегированные акции Сбербанка SBER(-1,52%), акции "Фосагро" PHOR(-1,47%), "Магнита" MGNT(-1,44%), "Русала" (-1,37%), "Северстали" CHMF(-1,35%) и акции "М.Видео" (-1,19%),

Лидерами достаточно скромного понижения среди "голубых фишек" выступили бумаги привилегированные акции Сбербанка, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"Их текущая слабость обусловлена скорее техническими причинами. В указанных акциях уже на протяжении недели продолжает развиваться коррекционный спад. Однако не стоит забывать, что открытие коротких позиций в столь сильных бумагах по-прежнему сопряжено с повышенными рисками", - комментирует он.

Акции "Русала" показывают динамику в рамках общего снижения "голубых фишек" в секторах металлургии, финансах и телекомах, обусловленного ростом геополитических рисков и угрозой введения новых санкций, а также осторожных настроений на рынке в преддверии заседания ФРС и саммита стран G20, комментирует Олег Сафонов из "БКС Ультима". Помимо геополитики, давление на котировки "Русала" оказывает снижение цен на алюминий до трехлетних минимумов на фоне планируемого введения ограничительных пошлин США, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наметившееся днем повышение индекса Мосбиржи пока не выглядит достаточно уверенным, считает Манжос из ИК "Норд-Капитал". Выхода значимых статистических показателей в США во вторник не запланировано, отмечает он. "В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", - говорит аналитик.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA полагает, что до конца торговой сессии вторника вероятно плавное снижение индексов акций на фоне растущих доходностей гособлигаций развивающихся стран, которые двигаются вверх в связи с опасениями повышения ставок в США.

Несмотря на негативный геополитический фон, Антон Кравченко из УК "Райффайзен Капитал" считает инвестиции в российские акции интересными на среднесрочную перспективу на фоне стабильных цен на нефть, низкой инфляции и снижающихся процентных ставок. По его мнению, интерес к рынку поддержат рекомендации компаний по размеру дивидендов за 2017 год, которые начнут появляться уже скоро.

"Российский рынок на фоне сильной нефти пользуется устойчивым спросом. Состоявшиеся выборы президента РФ предполагают стабильность нынешней политики и некоторые ожидания на точечные изменения в правительстве в мае. Мы считаем, что динамика рынка останется нейтральной на этой неделе", - комментирует Евгений Линчик из АО "Сбербанк Управление Активами".