Доллар дорожает накануне заседания ФРС США

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доллар дорожает по отношению к основным мировым валютам в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США по поводу повышения процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,2270 доллара за евро с 1,2336 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 106,42 иены за доллар со 106,10 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 90,21 пункта.

Трейдеры ожидают двухдневного заседания ФРС, которое начнется позднее во вторник. Его итоги будут оглашены в среду вечером, 21 марта. Большинство аналитиков ожидает, что регулятор поднимет процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.

Однако в большей степени инвесторов интересует, сколько раз в этом году Федрезерв повысит ставку - три или четыре.

"Наиболее важным фактором для долларовых трейдеров сейчас является то, как представители ФРС, под руководством нового главы (Джерома Пауэлла - ред.), будут действовать с учетом последних экономических данных", - приводит агентство Market Watch мнение главного рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда (Hussein Sayed).