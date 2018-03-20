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Финансовая G20 обсудила вопросы протекционизма "без драки" – Сторчак


Рынки / Мировая экономика

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Обсуждение вопроса протекционизма в рамках встречи министров финансов и глав Центробанков G20 прошло спокойно, "без драки", сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Вот именно проскальзывал, судя по всему, в других местах эти вопросы обсуждаются. Обсуждают заинтересованные стороны, те, кого это касается. Здесь… тема прошла спокойно, хотя ожидания были большие, что будет драка, выяснение отношений. Нет, этого не случилось", - ответил Сторчак на вопрос о протекционизме.

"В этом смысле "двадцатка" сохранила консолидированную позицию, что это главный форум по выработке согласованных скоординированных решений сфере финансово-экономической политики", - добавил он.

Сторчак также отметил, что на встрече обсуждался вопрос привлечения частного сектора к инвестированию в объекты инфраструктуры. "Нужно отметить единодушие "двадцатки" в вопросах превращения объектов инфраструктуры в класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных инвесторов", - сказал он.

"Особенность аргентинской повестки в том, что она продолжает повестку, начатую с учетом работы группы под председательством других стран, особенно нашего председательства, когда мы говорили о прямых инвестициях. Сейчас, правда, от достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до "объектов экономической инфраструктуры". Правда, в коммюнике это не используется слово, но подоплека именно такая", - пояснил замминистра финансов.

"В общем, эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как "подтащить" частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее", - заключил Сторчак.

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