Биткоин растет в цене на фоне встречи представителей финансовой G20

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером продолжает расти в цене на фоне комментариев представителей финансовой G20 на саммите в Аргентине, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.31 мск биткоин дорожал на 5,59%, до 8,89 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 5,26%, до 8,798 тысячи долларов, на Binance - на 5,94%, до 8,79 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также росли в цене. Ethereum дорожал на 3,31%, до 556,24 доллара. Ripple увеличивался в стоимости на 3,12%, до 0,707 доллара, Bitcoin Cash - на 9,28%, до 1,056 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 342,99 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Ксения Юдаева, многие страны G20, включая Россию, поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов. При этом участники саммита министров финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20, который приходит в Буэнос-Айресе, по итогам обсуждений пришли к выводу, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств.

По словам аналитика The Token Fund Александрп Литвиновича, криптовалютный рынок сейчас ожидает принятия некоторых важных решений собрания финансовой G20, от которых будет зависеть дальнейшее движение цены биткоина.

Исполнительный директор blockchain.ru Всеволод Черемных сообщил РИА Новости, что жесткое регулирование криптоотрасли пока не предполагается на фоне того, что в G20 криптовалюта не рассматривается как угроза. До этого замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи финансовой G20 заявил, что криптоактивы, в число которых входят и криптовалюты, не представляют угрозы для международной финансовой стабильности.