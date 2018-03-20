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Биржи Европы перед заседанием ФРС США закрылись ростом на фоне удешевления евро


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в плюсе на фоне удешевления евро к доллару и в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 увеличился на 0,26% - до 7061,27 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 5252,43 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 12307,33 пункта.

Росту европейских индексов способствовало удешевление евро, которое позитивно для экспортеров региона, так как увеличивает их доходы в местной валюте. Курс евро к доллару в ходе торгов вторника снизился до 1,2248 доллара за евро с 1,2336 доллара на предыдущем закрытии на фоне негативной статистики из Германии.

Ранее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте рухнул до минимума с сентября 2016 года - 5,1 пункта с 17,8 пункта в феврале. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 13,1 пункта.

"Показатели ZEW, как правило, сильно коррелируют с индексом DAX", - сказал агентству Market Watch главный аналитик London Capital Group Джаспер Лоурер (Jasper Lawler).

Трейдеры также ожидают ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду, 21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор поднимет процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%. Инвесторов также интересует, сколько раз в этом году - три или четыре – ФРС повысит ставку.

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