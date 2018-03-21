Медведев проведет совещание по улучшению системы налогообложения РФ

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание по совершенствованию системы налогообложения, следует из сообщения правительства.

"Медведев проведет совещание, на котором обсудят совершенствование системы налогообложения", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что его министерство в ближайшее время представит предложения по настройке налоговой системы России, которые позволят перенести часть нагрузки на бизнес с прямых на косвенные налоги.

Силуанов тогда напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил о том, что налоговая система должна быть предсказуемой и стабильной в ближайшие шесть лет, она должна, с одной стороны, стимулировать рост, а с другой - пополнять бюджетную систему.

По словам Силуанова, для того чтобы решить эти две важные задачи необходимо совершенствовать налоговую систему с точки зрения упора на те налоги, которые проще собираются и легче для бизнеса, и сокращения тех налогов, которые наиболее затратны, тяжелы для предпринимателей. И это позволит сделать "белой" экономику РФ и больше собрать доходов в бюджетную систему, говорил Силуанов в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, зампредседателя правительства Ольга Голодец, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, а также министр энергетики Александр Новак.