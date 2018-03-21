События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 марта

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония - День весеннего равноденствия - выходной на Токийской фондовой бирже
|12:30
|GBP
|Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)
|2,5%
|2,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)
|-7,2 тыс
|-5 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания - Уровень безработицы (январь)
|4,4%
|4,4%
|13:35
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,67%
|14:00
|GBP
|Великобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (март)
|10
|9
|15:30
|USD
|США - Баланс счета текущих операций (4кв2017)
|-100,6 млрд долл
|-125 млрд долл
|17:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
|5,38 млн
|5,41 млн
|17:00
|USD
|США - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|-3,2%
|0,5%
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|5,022 млн барр
|3,182 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,338 млн барр
|21:00
|USD
|США - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США - Экономические прогнозы FOMC
|21:00
|USD
|США - Решение по процентной ставке ФРС
|1,5%
|1,75%
|21:30
|USD
|США - Пресс-конференция FOMC
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|10:00 мск (07:00 GMT)
|RUB
|ФосАгро - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|ФосАгро - телеконференция менеджмента
|RUB
|Ferrexpo - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY)
|RUB
|Ferrexpo - презентация руководства компании
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2,8%
|3,0%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (февраль)
|5,2%
|5,2%
|RUB
|Лукойл - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Русгидро - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|21-22 мар
|RUB
|М.Видео - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|М.Видео - закрытие реестра для ВОСА (13.04.2018, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)
|RUB
|En+ Group - закрытие реестра на выплату промежуточных див-дов 2017
|$0,119 - див-д 2017
|RUB
|Распадская - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам)
|0 - див-д 2016
|RUB
|Ростелеком - День инвестора (обновленная стратегия и дивидендная политика /Москва/)