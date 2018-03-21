События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

10:00 мск (07:00 GMT) RUB ФосАгро - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB ФосАгро - телеконференция менеджмента

RUB Ferrexpo - финансовая отчетность по МСФО за 2017

12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY) RUB Ferrexpo - презентация руководства компании

16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 2,8% 3,0%

16:00 RUB Уровень безработицы (февраль) 5,2% 5,2%

RUB Лукойл - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB Русгидро - финансовая отчетность по МСФО за 2017

21-22 мар RUB М.Видео - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB М.Видео - закрытие реестра для ВОСА (13.04.2018, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)

RUB En+ Group - закрытие реестра на выплату промежуточных див-дов 2017 $0,119 - див-д 2017

RUB Распадская - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам) 0 - див-д 2016