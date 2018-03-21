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Биржи США растут накануне оглашения решения ФРС по ставке


Рынки / Индексы

 

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут накануне оглашения решения по процентной ставке Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,14%, до 24760,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,18%, до 7377,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 2722,38 пункта.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва США - первого под председательством нового главы Джерома Пауэлла - станут известны позднее в среду, в 21.00 мск. Большинство экспертов ожидают, что регулятор поднимет базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. При этом особенно инвесторов интересуют комментарии ФРС по поводу того, сколько раз в этом году - три или четыре - регулятор повысит ставку.

Участники рынка также обратили внимание на статистику из США. Так, Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в феврале подскочило на 3% по сравнению с показателем января - до 5,54 миллиона. При этом аналитики ожидали меньшего роста показателя - на 0,5%, до 5,41 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в феврале вырос на 1,1%.

 

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